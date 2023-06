Maltempo, nubifragi in Puglia: allagamenti e caos sulle strade a Brindisi | FOTO

MeteoWeb

Giornata all’insegna del forte maltempo oggi in Puglia, dove è in vigore l’allerta meteo arancione diramata ieri dalla Protezione civile regionale, per rischio idrogeologico e idrogeologico. Un pesante nubifragio si è abbattuto questa mattina a Brindisi (ben 52 mm dalla mezzanotte, poi lievitati a 81mm in tarda mattinata) creando disagi e allagamenti in diversi punti della città: le zone più colpite e chiuse al traffico sono strada dei Pittachi, via Tor Pisana, sottopasso Canale Patri, via Amerigo Vespucci. Diversi gli interventi della polizia locale e dei vigili del fuoco anche in soccorso di alcuni automobilisti rimasti in panne.

“Viste le condizioni meteorologiche in crescente peggioramento e che stanno creando numerose criticità sul territorio comunale, si invita la popolazione ad uscire solo se strettamente necessario e nel caso prestare la massima attenzione“: è quanto si legge in una nota del Comune di Brindisi. “Molte strade della città sono state chiuse per impercorribilità e altre saranno chiuse alla circolazione veicolare“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: