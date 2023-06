Maltempo Marche: crollo termico e forti temporali in atto a Macerata | LIVE

MeteoWeb

Con un crollo termico di 6-7°C, nella zona di Macerata sono in atto forti temporali, nel contesto della forte instabilità pomeridiana che assedia rilievi e zone interne dell’Italia da giorni. A partire da poco prima delle 15 le piogge intense hanno fatto registrare in breve tempo 16 mm proprio nel capoluogo.

In vigore l’allerta meteo gialla per temporali diramata ieri dalla Protezione Civile delle Marche per l’intera giornata odierna: le previsioni indicano la possibilità di temporali sparsi pomeridiani, anche di forte intensità, in spostamento dalle zone interne verso la costa.

