Maltempo Marche, ancora forti temporali nel Maceratese: allagamenti e disagi | VIDEO

Ancora una giornata di piogge intense e temporali nelle Marche, con danni e disagi ancora una volta nel Maceratese. In particolare, nel primo pomeriggio, in meno di un’ora sono caduti 38mm di pioggia a Macerata, mentre 26mm sono caduti ad Amandola, nel Fermano, 23mm a Sant’Angelo in Pontano, 16mm ad Osimo.

A Macerata, si registrano i disagi maggiori, dove alcune strade sono state invase dall’acqua, così come a Mogliano e Corridonia, dove si sono registrati allagamenti di cantine e garage, alberi caduti sulle carreggiate, ma anche ingrossamenti e fuoriuscite di acqua da fossi con conseguenti disagi per le persone e la circolazione stradale. A Mogliano un’auto si è impantanata in un fosso ma fortunatamente non ci sono state conseguenze per il conducente. La situazione è poi migliorata dopo le 17.30. Sono oltre una quindicina gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco.

Nelle Marche, da metà maggio, quando è stata diramata un’allerta arancione in corrispondenza anche con le alluvioni in Emilia Romagna, si è quasi costantemente in una fase di allerta gialla per criticità idrauliche, idrogeologiche o solo di temporali, che riguarda praticamente l’intero territorio colpito di volta in volta, in zone diverse, da nubifragi. Nei giorni scorsi erano state bersagliate le zone di Fano e di Ancona, poi quella di Macerata pesantemente colpita anche la sera del 5 giugno, in particolare nelle frazioni di Sforzacosta e Villa Potenza.

