Maltempo Molise, coste invase dai detriti dopo le mareggiate: pulizia straordinaria a Termoli

Oggi la costa del Molise si presenta invasa da cumuli di detriti, tronchi e rifiuti di varia natura, in seguito alle mareggiate che hanno ammassato materiale provenienti dai corsi d’acqua che sfociano nell’Adriatico, in parte arrivati dalle coste della Romagna alluvionata. A Termoli (Campobasso), il sindaco Francesco Roberti ha annunciato una nuova ordinanza comunale per la pulizia straordinaria dell’arenile a causa della presenza dei residui delle mareggiate nelle ultime ore. “Mai vista una cosa del genere in 40 anni”, dice un operatore balneare, che con i colleghi si è messo al lavoro nel tentativo di ripulire la spiaggia, invocando un deciso intervento delle autorità competenti.