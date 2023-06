Maltempo, pesanti nubifragi in Sardegna: allagata la borgata di San Giovanni di Sinis

MeteoWeb

Due fortissimi temporali hanno causato nel pomeriggio l’allagamento di una parte della borgata marina di San Giovanni di Sinis, sul litorale di Cabras, nell’Oristanese, in Sardegna. Decine di case nei pressi della piazzetta dei balli, che ospita anche il centro visite dell’Area marina del Sinis, sono state invase dall’acqua. Si registrano danni ingenti. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Oristano su sollecitazione del sindaco di Cabras, Andrea Abis. La squadra del 115 ha lavorato alcune ore per mettere in sicurezza le abitazioni. Sul posto anche la Polizia locale.

Tutta la Sardegna oggi è stata sferzata da forti temporali, con gli accumuli pluviometrici che arrivano fino a 100mm. Tra i dati più rilevanti nella regione, segnaliamo: 99mm a Luogosanto, 89mm ad Agro Arzachena, 79mm a Badesi, 66mm a Goni, 63mm a Tertenia, 55mm a Iglesias, 54mm a Porto Rotondo, 50mm a Ballao, 48mm a Silius.

Intanto, è in vigore una nuova allerta meteo diramata dal Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile della Sardegna, in prosecuzione di quella di ieri. Previsto codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali sulle aree di allerta Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro, Flumendosa Flumineddu e Gallura. L’avviso è valido sino alle 23:59 di domani, giovedì 15 giugno.

