Maltempo, Piemonte assediato dai nubifragi: allagamenti e frane, criticità a Moncalieri | VIDEO

Il maltempo sta nuovamente sferzando il Piemonte, ed in particolare la provincia di Torino, con numerosi interventi dei vigili del fuoco soprattutto per allagamenti di scantinati e alberi caduti o pericolanti. In giornata è previsto l’aumento della portata del Po a Carignano, sul livello ordinario. Registrati accumuli davvero consistenti sia nel Torinese che nelle altre province: ben 109 mm a Cellio (VC), 81 mm a San Francesco al Campo (TO), 69 mm a Stresa (VB), 65 mm a Masserano (BI), 57 mm a Cesara (VB), 55 mm a Omegna (VB), 45 mm a Villanova Canavese (TO).

Moncalieri è tra le località più colpite dal maltempo: dopo giorni di pioggia una frana si è staccata questa mattina, bloccando un passaggio in strada Rebaude, e 3 famiglie in casa. Vigili del fuoco e tecnici comunali sono sul posto per valutare come procedere, liberare la strada o evacuare i residenti.

Disagi stamattina sulla linea ferroviaria Biella-Novara a causa di allagamenti nel tratto tra Cossato e Rovasenda. Nella notte il temporale ha creato diversi disagi. Le prime corse del mattino per i pendolari sono state cancellate. Il personale di Trenitalia è stato impegnato ad assistere i passeggeri a bordo. Saltati i primi treni tra le 6 e le 8 del mattino.

Sono attese ancora piogge abbondanti sul Piemonte, almeno fino al primo pomeriggio. L’osservatorio meteosismico di Oropa (Biella) ricorda che sono già 8 i giorni piovosi nel mese di giugno, dopo i 21 di maggio, che diventano 24 se si considerano i giorni con precipitazione deboli, fino agli 0,2 mm. Il mese scorso il pluviometro di Oropa ha misurato 522 mm il pioggia, il doppio rispetto alla media di maggio.

