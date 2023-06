Maltempo Piemonte: tempesta di vento spazza il Cuneese, danni a Villanova Mondovì | FOTO

MeteoWeb

Una saccatura in avvicinamento dalla Francia è transitata ieri sul Nord/Ovest italiano, apportando aria fresca ed instabile soprattutto in Piemonte, favorendo la formazione di rovesci e temporali a partire dai settori alpini. I fenomeni si sono estesi anche alle zone di pianura e collina a Nord del Po nella notte.

Ieri, oltre alla grandinata a Villar Perosa, nel Torinese, a Pragelato, e sulla collina di Pinerolo, si sono registrati danni e disagi anche nel Monregalese: forti raffiche di vento hanno imperversato in particolare nell’area artigianale di Villanova Mondovì. Divelta la copertura della “Casa del cioccolato” e dello stabile che ospita “Dho sport”. Segnalati danni materiali agli stabili e a due auto parcheggiate. Sul posto i vigili del fuoco di Mondovì con i volontari di Morozzo e Ceva.

