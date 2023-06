Maltempo Puglia, nubifragi nel Leccese: Lequile sott’acqua, avvistati diversi funnel cloud | FOTO

MeteoWeb

Forti temporali localizzati hanno colpito la provincia di Lecce oggi. Si registrano 49mm di pioggia ad Alessano, 43mm a Lequile, 34mm a Giurdignano, 23mm a Veglie. Il nubifragio che si è abbattuto sul comune di Lequile ha trasformato le strade in veri e propri fiumi. La zona più colpita è stata quella industriale. In pochi minuti, le strade del centro urbano, in particolare via Magenta, via Oronzo Rossi e via Galileo Galilei, si sono trasformate in fiumi. Molte le auto in panne. Disagi anche per alcuni pendolari a bordo di un pullman della Stp-Sita, in cui l’acqua è penetrata, costringendo qualcuno ad aprire l’ombrello. Il bus partito dalla zona industriale di Lecce era diretto a Taurisano.

Il temporale ha interessato anche il capoluogo salentino, dove sono caduti 9mm di pioggia, e altri comuni limitrofi. Avvistati anche diversi funnel cloud in provincia, come a Galatina, Cisternino Agro di Martina Franca e Melpignano. Si tratta di tentativi di tornado, in cui il cono in formazione non riesce a raggiungere il suolo.

La Protezione Civile regionale ha diramato l’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico per temporali su tutta la Puglia. L’avviso, valido dalle ore 8 di domani mattina e per le successive 16 ore, prevede “precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale su Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati, in particolare sul Gargano; da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sul resto del territorio regionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati”.

