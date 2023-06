Maltempo Roma: allagamenti e frane, Monti Prenestini tra le zone più colpite | FOTO

MeteoWeb

A causa del maltempo sono stati circa 140 gli interventi gestiti dalla Sala Operativa del Comando dei vigili del fuoco di Roma tra domenica 11 e lunedì 12 giugno. Le zone più colpite sono state quelle a ridosso dei Monti Prenestini. A Palestrina segnalate diverse frane tra cui, in particolare, quella in via Colle Belvedere della Stazione. Interessati anche i Comuni di Cave e Zagarolo dove sono cadute diverse piante di media e grossa taglia. Nella Capitale le richieste di intervento sono legate a danni d’acqua, allagamenti, alberi e rami pericolanti, a ridosso delle vie Cassia, Flaminia e Tiburtina.

Dopo avere perso l’orientamento a causa del maltempo e della forte pioggia, un escursionista disperso sul Monte Semprevisa è stato recuperato dal Corpo nazionale del Soccorso alpino speleologico Lazio.. Una squadra di soccorritori è stata immediatamente inviata sul posto per localizzare e recuperare il 74enne. Grazie alla profonda conoscenza del territorio, è stato rapidamente raggiunto grazie a un sentiero poco noto. Era infreddolito e bagnato, ma in buone condizioni di salute. Dopo i primi soccorsi, i soccorritori lo hanno accompagnato in discesa per poi affidarlo al 118 per ulteriori accertamenti.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: