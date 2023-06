Roma bersagliata dai temporali, nuovo nubifragio nel pomeriggio: allagamenti e grandine | VIDEO

MeteoWeb

Maltempo a Roma parte 2. È una giornata all’insegna dei temporali per la Capitale, colpita da intensi nubifragi sia al mattino che al pomeriggio. Dopo gli allagamenti di questa mattina, con un centinaio di chiamate ai Vigili del Fuoco per allagamenti e alberi pericolanti, un nuovo nubifragio si è abbattuto sulla Città Eterna, portando grandine, forte vento, lampi e tuoni. Allagamenti e strade invase dall’acqua sono segnalati in tutta la città da Monte Mario alla Tiburtina, dall’Eur a Labaro.

Dopo le nuove piogge del pomeriggio, gli accumuli pluviometrici su alcune zone di Roma raggiungono: 52mm a Casalotti, 33mm a Massimina, 48mm a Roma Vigna Clara, 39mm a Roma Flaminio, 32mm a Monteverde, 31mm a Roma San Pietro, 30mm a Roma Pineta Sacchetti, 24mm a Monte Mario. E l’allerta meteo nel Lazio continua anche domani, quando nuovi temporali colpiranno la regione.

