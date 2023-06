Domenica di forte maltempo in Sardegna, annullata (nuovamente) la tradizionale Cavalcata sarda di Sassari

MeteoWeb

Prima il rinvio, poi lo stop: il maltempo interrompe la Cavalcata sarda. Il grande corteo che attraversa il centro di Sassari con maschere e gruppi folk di tutta la Sardegna è stato interrotto per la pioggia. L’appuntamento era previsto per il 21 maggio, ma l’allerta meteo aveva portato il Comune a rinviare tutto di due settimane. Ma questa primavera regala più acqua che sole. Oltre duemila le persone che avrebbero dovuto sfilare stamattina e la pioggia ha inizialmente permesso lo svolgimento della manifestazione. Non c’era una grande folla lungo il percorso, ma tanti ombrelli. Dopo due ore, circa a metà dell’evento, la situazione è peggiorata: è arrivata una grossa quantità di pioggia ed è scattata la sospensione. In pochi attimi il pubblico ha abbandonato le transenne e la festa è finita con due ore anticipo. Nel pomeriggio sono previste le pariglie dei cavalli, ma il maltempo non si allontana da Sassari e pure su quell’evento non ci sono certezze.

