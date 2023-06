Maltempo Piemonte: forte temporale a Torino, funnel cloud a San Paolo Solbrito | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un forte temporale è in corso a Torino nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 9 giugno. La pioggia cade intensa sul capoluogo piemontese. Dopo una massima di +25°C raggiunta in giornata, ora la temperatura è scesa a +23°C. Per quanto riguarda il maltempo in Piemonte, segnaliamo anche un funnel cloud (o nube a imbuto), a San Paolo Solbrito, in provincia di Asti. Si tratta di un tentativo di tornado, in cui il cono in formazione non riesce a raggiungere il suolo.

Forte temporale a Torino

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: