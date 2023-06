Maltempo, forti temporali su Lazio e Piemonte: freddo autunnale a fine giugno

MeteoWeb

Forti piogge e temporali stanno colpendo Lazio e Piemonte, accompagnati da un freddo insolito, più tipico dell’autunno che dell’estate. Dopo i fenomeni del pomeriggio, piogge e temporali insistono ancora sul Piemonte occidentale, mentre un altro nucleo temporalesco è in atto nel Novarese. Nel frattempo, forti temporali sono in corso in Francia, nella zona di confine, dove domani si scateneranno piogge torrenziali, con il rischio di alluvioni. Tornando in Italia, nel Lazio, temporali sono ancora in atto nelle zone interne, soprattutto nelle province di Roma e Rieti, mentre altre piogge hanno colpito il Viterbese nel pomeriggio.

In Piemonte, i dati pluviometrici delle ultime 24 ore indicano finora: 31mm a Vinadio, 29mm a Demonte, 25mm a Pradeboni, 21mm a Pontechianale, 16mm a Oulx, 14mm a Bardonecchia, Argentera, 13mm a Barge. Grande anomalia per quanto riguarda le temperature. Attualmente abbiamo valori che vanno da +14°C a +17°C nelle zone alpine del Piemonte occidentale interessate dal maltempo. A Cuneo, si registrano +16°C; +19°C a Bra, +22°C a Torino.

Nel Lazio, si registrano: 36mm a Palestrina, Paparano, 28mm a Moricone, 24mm a Civitella Cesi, 23mm a Zagarolo, 22mm a Sambuci, 19mm a Licenza. Nelle zone colpite dal maltempo, si registrano temperature di +22-23°C.

Da Domani, si scatenerà una nuova forte ondata di maltempo sull’Italia, in particolare sul Centro-Nord, con forti temporali, grandine e rischio tornado. Forte maltempo anche in Francia, nelle zone di confine con l’Italia.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: