Maltempo, altra giornata di forti temporali: nubifragi e grandine dalla Toscana alla Sicilia | LIVE

Come nei giorni scorsi, fortissimi temporali si sono sviluppati nel pomeriggio al Centro-Sud, in particolare in Sicilia, Sardegna, Puglia, Basilicata, Molise, Marche e Toscana. Nubifragi e grandinate in atto. Segnaliamo 49mm di pioggia caduti finora a Villamassargia, in Sardegna, 46mm a Sassotetto, frazione in provincia di Macerata, 43mm a Mazzarrone (Catania, Sicilia), San Pietro Avellana (Isernia, Molise), San Severino Marche (Macerata) e picchi diffusi di 30-35mm in varie località di Sicilia, Sardegna e Puglia. Proprio in Puglia, un violento nubifragio, con forti raffiche di vento lineare (downburst) e grandine, ha colpito Taranto, provocando allagamenti e disagi in città.

Allagamenti si registrano nei comuni di confine tra Pisano e Fiorentino a causa dei forti temporali. Un intenso temporale stazionario ha scaricato 46mm in mezz’ora a Montelupo Fiorentino, alle prese con importanti allagamenti. Segnaliamo anche 55mm di pioggia caduti a San Miniato e Turbone.

Temporale stazionario nel Fiorentino: importanti allagamenti a Montelupo

Spettacolari e inquietanti allo stesso tempo le immagini che arrivano dalla Sicilia, che mostrano un cielo minaccioso sulla città di Noto, nel Siracusano (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

