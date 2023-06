Maltempo: a Torino riaperti i Murazzi del Po

MeteoWeb

Dopo l’allerta meteo che ne aveva imposto la chiusura lunedì sera, sono nuovamente accessibili, da questa mattina, i Murazzi del Po ed è stata inoltre revocata la sospensione della navigazione remiera e di ogni altra attività sul fiume ad esclusione del tratto compreso tra la passerella Maratona e il ponte Isabella. Questo pezzo continuerà ad essere interdetto a causa delle operazioni di rimozione di tronchi e grosse ramaglie che si sono accumulati contro le pile dei ponti dopo le ultime piene. La riapertura dei Murazzi è stata possibile grazie alla progressiva diminuzione del livello dell’acqua.

