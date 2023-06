Maltempo Umbria, danni ingenti adi Assisi e Bastia: chiesta l’istituzione di un tavolo a Regione e Prefettura

MeteoWeb

Si sta lavorando ad Assisi e Bastia, nel Perugino, per ridurre i disagi causati dalle conseguenze del maltempo di venerdì 23 giugno. I danni dal punto di vista delle abitazioni e dell’alveo del Tescio sono visibili, seppur ancora non quantificabili totalmente. Il percorso verde dal confine con Assisi fino al Ponte di Bastiola è stato interdetto a causa dell’erosione degli argini, degli alberi caduti e dei danni recati alle passerelle. La forza dell’onda ha portato a valle detriti di notevole quantità, rialzando il letto del Tescio e del Chiascio. Ad oggi continuano gli interventi per rimuovere i sedimenti depositati in strade ed edifici.

I sindaci di Assisi e di Bastia, Stefania Proietti e Paola Lungarotti, hanno chiesto a Regione e Prefettura l’istituzione di un tavolo per valutare complessivamente i danni derivati dall’ondata di maltempo che, ad una prima stima, spiegano le due amministrazioni comunali, “appaiono ingenti“.

