Maternità surrogata: il nuovo testo riguarda solo le famiglie italiane

MeteoWeb

Domani, lunedì 19 giugno la maternità surrogata verrà discussa in Aula alla Camera. Nel nuovo testo la proposta di legge che rende reato universale la gestazione per altri sono perseguite solo le coppie italiane. È arrivato giovedì 15 giugno il disco verde della Commissione Giustizia della Camera al mandato al relatore, Carolina Varchi di Fratelli d’Italia. Se la proposta andrà in porto la maternità surrogata diventerà a tutti gli effetti un reato anche negli altri Paesi, oltre che in Italia dove questa pratica è già vietata dal 2005 ma solo sulla carta, visto che a oggi non si registrano condanne.