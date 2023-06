Messico: scende il livello di allerta per il vulcano Popocatépetl

MeteoWeb

Le autorità messicane hanno disposto oggi una riduzione da 3 a 2 del livello di allerta gialla per il vulcano Popocatépetl dopo aver ricevuto la conferma di un leggero decremento della sua attività. Il Coordinamento nazionale della Protezione civile ha indicato che la decisione di scalare da 3 a 2 l’allerta gialla è stata presa sulla base delle raccomandazioni formulate dal Comitato scientifico di consulenti (Cca) che regolarmente si riunisce per valutare l’attività vulcanica. Il Cca ha stabilito che l’attività del Popocatépetl è diminuita perché le sue emissioni hanno basso contenuto di ceneri e l’espulsione di frammenti incandescenti ha un volume minore.

In un comunicato si precisa inoltre che “si registrano minori esplosioni sporadiche e una ridotta attività vulcano-tettonica, elementi che contribuiscono a considerare una minore emergenza”. Questa situazione, si dice infine, non esclude che “nei prossimi giorni possano osservarsi esplosioni di dimensioni minori, emissioni di ceneri e espulsione di frammenti incandescenti in un’area di esclusione di 12 chilometri”.

Il Popocatépetl è entrato in attività il 21 maggio scorso, momento in cui le autorità di Puebla, Estado de México, Morelos, Tlaxcala e Città del Messico hanno adottato misure preventive in caso di un aggravamento del processo eruttivo, data anche la decisione di aumentare il livello di allerta gialla a 3.