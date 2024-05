Moonwalk nel deserto dell’Arizona: la NASA mette alla prova la tecnologia lunare | FOTO

MeteoWeb

Dopo oltre 50 anni, la NASA si prepara a rimandare gli astronauti sulla Luna attraverso le missioni Artemis, con l’ambizioso obiettivo di stabilire una presenza umana a lungo termine sul nostro satellite naturale. I primi esploratori umani a camminare sulla Luna a partire dagli anni ’70 avranno più compiti sulle spalle rispetto alle missioni Apollo. Saranno responsabili della costruzione delle infrastrutture per la base lunare, dell’installazione di strumenti, del campionamento degli ambiti siti del Polo Sud e dello svolgimento di vari altri compiti.

La NASA sta conducendo simulazioni di passeggiate lunari (moonwalk) sulla Terra per garantire che gli astronauti siano pienamente preparati a svolgere questi compiti in ambienti lunari difficili, remoti e con risorse limitate. I test sul campo della durata di una settimana vengono attualmente eseguiti in un ambiente simile alla Luna nel deserto dell’Arizona, senza la necessità di lasciare la Terra. Gli astronauti hanno iniziato l’addestramento lunedì 13 maggio e proseguiranno fino a lunedì 20 maggio.

Questi test sul campo sono fondamentali poiché i membri del team della NASA eseguono attentamente tutte le attività della missione passo dopo passo. Questo processo aiuta a individuare eventuali lacune e consente un ulteriore perfezionamento delle strategie, garantendo una migliore preparazione per le effettive operazioni sulla superficie lunare.

Sin dalle missioni Apollo, il deserto dell’Arizona ha funzionato come sito di test e di addestramento degli astronauti. È interessante notare che il deserto ha praticamente la stessa geografia della Luna, con crateri, fratture e strutture vulcaniche. Gli astronauti della NASA Kate Rubins e Andre Douglas sono i membri dell’equipaggio per questa esercitazione pratica nel campo vulcanico San Francisco vicino a Flagstaff, in Arizona.

Gli astronauti stanno praticando passeggiate sulla Luna indossando repliche di tute spaziali. Rubins e Douglas stanno testando diverse tecnologie lunari, controllando l’hardware e partecipando alle attività scientifiche di Artemis.

Astronauti, ingegneri ed esperti sul campo eseguiranno operazioni lunari end-to-end mentre un team del Johnson Space Center della NASA a Houston monitora e guida le loro attività. “I test sul campo svolgono un ruolo fondamentale nell’aiutarci a testare tutti i sistemi, l’hardware e la tecnologia di cui avremo bisogno per condurre operazioni lunari di successo durante le missioni Artemis”, ha affermato Barbara Janoiko, direttrice dei test sul campo presso Johnson. “I nostri team di ingegneria e scienza hanno lavorato insieme senza soluzione di continuità per garantire che fossimo preparati in ogni fase del percorso per quando gli astronauti metteranno nuovamente piede sulla Luna”.

Oltre alle passeggiate sulla Luna, gli astronauti stanno conducendo test tecnologici, testando le prestazioni di display di realtà aumentata e fari luminosi per guidare gli esseri umani al Polo Sud.

Questa non è la prima volta che la NASA effettua simulazioni di passeggiate spaziali sul campo. In effetti, è il quinto della serie condotta dal Joint Extravehicular Activity and Human Surface Mobility Test Team dall’aprile 2022. Questo test si basa su precedenti test sul campo e le lezioni apprese saranno utili in ulteriori test.

Il team scientifico del Johnson Space Center della NASA ha scelto i principali obiettivi geologici per la missione sul campo. “Durante Artemis III, gli astronauti saranno i nostri operatori scientifici sulla superficie lunare con un intero team scientifico che li supporterà da qui sulla Terra. Questa simulazione ci offre l’opportunità di esercitarci nella conduzione della geologia da lontano in tempo reale”, ha affermato Cherie Achilles, responsabile scientifica del test presso il Goddard Space Flight Center della NASA a Greenbelt, nel Maryland.

L’obiettivo finale è eseguire questi compiti al Polo Sud della Luna

Questi test forniranno preziose opportunità per valutare e affrontare le potenziali sfide associate alle operazioni lunari nell’impegnativo Polo Sud. La NASA può identificare eventuali lacune o problemi, come ritardi nella trasmissione dei dati o difficoltà nel coordinare il processo decisionale tra i team. Dopo ogni passeggiata lunare simulata, tutti i team interessati, compreso il team scientifico, il team di controllo di volo, i membri dell’equipaggio e gli esperti sul campo, si riuniscono per discutere le loro esperienze e documentare le lezioni apprese. La valutazione di questi aspetti durante i test sul campo consente alla NASA di sviluppare e perfezionare i protocolli per la missione finale.

La NASA ha già scelto i primi tre strumenti che verranno schierati dagli astronauti dell’Artemis III vicino al Polo Sud. Questi dispositivi ad alta tecnologia cercheranno il ghiaccio sulla superficie lunare, studieranno la crescita delle piante in ambienti estremi e ascolteranno i terremoti lunari. La NASA prevede di lanciare Artemis III nel 2026 se tutto andrà come previsto. La NASA ha dichiarato che farà sbarcare la prima donna e persona di colore.

Mentre la NASA si prepara per le missioni Artemis, simulazioni come questa nel deserto dell’Arizona aiutano ad aprire la strada alla prossima fase dell’esplorazione lunare, avvicinando l’umanità a Marte.

