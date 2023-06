Meteo Alto Adige: giugno più caldo rispetto alla media

MeteoWeb

Il mese di giugno è stato più caldo della media in tutto l’Alto Adige, con temperature superiori di circa 1 grado per il periodo di confronto che va dal 1991 al 2020: lo riportano i dati dei meteorologi dell’Ufficio Meteorologia e prevenzione valanghe dell’Agenzia per la Protezione Civile. La temperatura più alta del mese è stata misurata il 26 giugno: 35,7 gradi a Gargazzone. Il valore più basso è stato registrato invece a Sesto, il 9 giugno, con 3,1 gradi. Dopo un maggio più umido della media, giugno è stato più secco del solito. Nella maggior parte dell’Alto Adige si è registrata solamente la metà delle precipitazioni rispetto alla media a lungo termine.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

Dopo i rovesci di oggi, il mese di luglio inizierà con un cielo prevalentemente nuvoloso e qualche rovescio. Durante la giornata, un vento da Nord dissolverà leggermente le nubi e il sole splenderà a tratti. Le temperature dovrebbero rimanere sotto i 30 gradi. Si prevede una domenica soleggiata, con nubi primaverili e possibili rovesci nel pomeriggio.

Il bollettino meteo

Le informazioni sulla situazione meteorologica generale e sull’evoluzione del tempo in Alto Adige sono costantemente aggiornate sulla pagina online Meteo Alto Adige sul sito della Provincia.