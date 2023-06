Meteo, le temperature minime di oggi: freddo anomalo, clamorosi +12°C a L’Aquila e Isernia

MeteoWeb

Freddo anomalo in queste ore in tutt’Italia, con temperature minime di gran lunga inferiori rispetto alle medie del periodo in modo particolare nelle zone interne di Alpi e Appennino. Al Centro/Sud le anomalie principali, in modo particolare tra Abruzzo, Molise, zone interne di Lazio e Campania, dove dopo i nubifragi di ieri pomeriggio la colonnina di mercurio è piombata diffusamente sotto i +17/+18°C con i clamorosi picchi di +12°C a L’Aquila e Isernia, dove stamani la popolazione aveva necessità dei riscaldamento in casa. A fine giugno.

Di seguito tutti i dati con le temperature minime di oggi:

+24°C a Venezia e Crotone

a Venezia e Crotone +23°C a Milano, Palermo, Genova, Bari, Messina, Reggio Calabria, Taranto, Brindisi, Lecce, Gallipoli, La Spezia, Savona e Vieste

a Milano, Palermo, Genova, Bari, Messina, Reggio Calabria, Taranto, Brindisi, Lecce, Gallipoli, La Spezia, Savona e Vieste +22°C a Napoli, Salerno, Trieste, Brescia, Padova, Mantova, Monza e Acireale

a Napoli, Salerno, Trieste, Brescia, Padova, Mantova, Monza e Acireale +21°C a Torino, Verona, Pescara, Novara, Ferrara, Rimini, Ancona, Catanzaro, Caserta, Sorrento, Portici, Ischia, Barletta, Ostuni, Cerignola e Piacenza

a Torino, Verona, Pescara, Novara, Ferrara, Rimini, Ancona, Catanzaro, Caserta, Sorrento, Portici, Ischia, Barletta, Ostuni, Cerignola e Piacenza +20°C a Roma, Bologna, Catania, Cagliari, Siracusa, Pisa, Lodi, Pavia, Reggio Emilia, Cuneo, Biella, Verbania ed Ercolano

a Roma, Bologna, Catania, Cagliari, Siracusa, Pisa, Lodi, Pavia, Reggio Emilia, Cuneo, Biella, Verbania ed Ercolano +19°C a Bolzano, Modena, Ravenna, Viterbo, Cremona, Casale Monferrato, Guidonia, Treviso, Sassari, Oristano e Vibo Valentia

a Bolzano, Modena, Ravenna, Viterbo, Cremona, Casale Monferrato, Guidonia, Treviso, Sassari, Oristano e Vibo Valentia +18°C a Firenze, Perugia, Latina, Trento, Bergamo, Vicenza, Siena, Cosenza, Empoli, Pistoia, Cesena, Forlì, Faenza, Varese, Altamura Martina Franca, Jesi, Chieti, Monterotondo, Pordenone e Caltanissetta

a Firenze, Perugia, Latina, Trento, Bergamo, Vicenza, Siena, Cosenza, Empoli, Pistoia, Cesena, Forlì, Faenza, Varese, Altamura Martina Franca, Jesi, Chieti, Monterotondo, Pordenone e Caltanissetta +17°C a Udine, Avellino, Tivoli, Arezzo, Rovereto e Sondrio

a Udine, Avellino, Tivoli, Arezzo, Rovereto e Sondrio +16°C a Frosinone e Benevento

a Frosinone e Benevento +15°C a Campobasso, Asti e Aosta

a Campobasso, Asti e Aosta +14°C a Merano e Belluno

a Merano e Belluno +12°C a L’Aquila e Isernia

