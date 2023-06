Meteo, le temperature minime di oggi: +26°C a Bosa Marina

MeteoWeb

Breve ondata di caldo in atto, con tempo stabile e picchi di temperatura superiori ai +35°C nei prossimi giorni, con punte prossime ai +40°C in Sardegna. Di seguito le temperature minime registrate oggi, 20 giugno 2023, in alcune località italiane:

+9°C a Cascia, Piazza Armerina

a Cascia, Piazza Armerina +10°C a Monteleone di Spoleto

a Monteleone di Spoleto +11°C a Cortina d’Ampezzo

a Cortina d’Ampezzo +12°C a Norcia

a Norcia +13°C a Cittaducale Arezzo, Isernia

a Cittaducale Arezzo, Isernia +14°C a Micigliano, Alessandria, Avellino, Benevento, L’Aquila

a Micigliano, Alessandria, Avellino, Benevento, L’Aquila +15°C a Fiumicino

a Fiumicino +16°C a Belluno, Firenze, Foligno, Capracotta, Cosenza, Agrigento

a Belluno, Firenze, Foligno, Capracotta, Cosenza, Agrigento +17°C a Vicenza, Asti, Pistoia, Siena, Spoleto, Todi, Tivoli, Brindisi

a Vicenza, Asti, Pistoia, Siena, Spoleto, Todi, Tivoli, Brindisi +18°C a Vercelli, Viterbo, Frosinone, Latina, Campobasso, Pesaro, Senigallia, Vibo Valentia, Catania, Caltanissetta, Trapani

a Vercelli, Viterbo, Frosinone, Latina, Campobasso, Pesaro, Senigallia, Vibo Valentia, Catania, Caltanissetta, Trapani +19°C a Roma, Bolzano, Pisa, Varese, Savona, La Spezia, Treviso, Udine, Perugia, Terni, Salerno, Barletta, Crotone, Alghero

a Roma, Bolzano, Pisa, Varese, Savona, La Spezia, Treviso, Udine, Perugia, Terni, Salerno, Barletta, Crotone, Alghero +20°C a Biella, Novara, Trieste, Piacenza, Fidenza, Reggio Emilia, Imola, Faenza, Cesena, Viareggio, Piombino, Sorrento, Pescara, Bari, Lecce, Catanzaro

a Biella, Novara, Trieste, Piacenza, Fidenza, Reggio Emilia, Imola, Faenza, Cesena, Viareggio, Piombino, Sorrento, Pescara, Bari, Lecce, Catanzaro +21°C a Trento, Verona, Torino, Verbania, Pordenone, Genova, Lodi, Bergamo, Ferrara, Modena, Forlì, Ventotene, Napoli, Ancona, Macerata, Chieti, Termoli, Bisceglie, Taranto, Reggio Calabria

a Trento, Verona, Torino, Verbania, Pordenone, Genova, Lodi, Bergamo, Ferrara, Modena, Forlì, Ventotene, Napoli, Ancona, Macerata, Chieti, Termoli, Bisceglie, Taranto, Reggio Calabria +22°C a Padova, Monza, Frascati, Ponza, Fermo, Vieste, Pantelleria, Lampedusa, Oristano

a Padova, Monza, Frascati, Ponza, Fermo, Vieste, Pantelleria, Lampedusa, Oristano +23°C a Venezia, Milano, Imperia, Levanto, Loano, Civitavecchia, Falconara Marittima, Sassari, Porto Torres

a Venezia, Milano, Imperia, Levanto, Loano, Civitavecchia, Falconara Marittima, Sassari, Porto Torres +24°C a Bologna, Alassio, Cagliari, Porto Pino Sant’Antioco

a Bologna, Alassio, Cagliari, Porto Pino Sant’Antioco +25°C a Bogliasco, Sori, Camogli

a Bogliasco, Sori, Camogli +26°C a Santadi, Osilo, Bosa Marina