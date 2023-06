OMS: finita l’epidemia di Marburg in Guinea Equitoriale

MeteoWeb

L’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) ha annunciato la fine dell’epidemia del virus Marburg in Guinea Equatoriale dopo circa quattro mesi, dichiarando che la malattia – che rientra nella famiglia di Ebola – ha provocato 35 vittime tra casi confermati e sospetti. La fine dell’epidemia, il cui avvio è stato proclamato lo scorso 13 febbraio, è stata annunciata 42 giorni dopo le dimissioni dell’ultimo paziente, come ha fatto sapere l’OMS in un comunicato.

Nella nota pubblica, l’OMS ha anche ringraziato gli operatori sanitari locali e il supporto delle organizzazioni partner per il “duro lavoro” nell’affrontare l’epidemia, sostanzialmente mappando e isolando le persone in contatto con i casi individuati.

L’epidemia in Guinea Equatoriale, la prima di questo genere nel Paese, coincide con quella in Tanzania, dove i morti registrati sono stati sei e la fine è stata dichiarata lo scorso 2 giugno. Il Sudafrica è la prima nazione del continente che nel 1975 ha segnalato il virus di Marburg. Sono seguite epidemie o casi sporadici in Kenya, Angola, Ghana, Guinea, Repubblica democratica del Congo e Uganda, cui quest’anno si sono aggiunte Guinea Equatoriale e Tanzania.