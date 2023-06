Pericolosa ondata di caldo nel sud degli USA: temperature roventi in Texas e New Mexico

MeteoWeb

Un’ondata di caldo sta colpendo duramente il sud degli Stati Uniti, in particolare Texas e New Mexico, con temperature oltre i +40°C. In Texas, molte località hanno raggiunto i +43-44°C nella giornata di ieri, lunedì 26 giugno, mentre si toccano picchi di +36°C in Louisiana. Il fenomeno interessa anche parte del New Mexico (picchi di +42-43°C) e di Arkansas, Mississippi, Alabama e Florida settentrionale, con gli stati che raggiungono picchi di +36-37°C.

Con l’inizio dell’estate, dunque, milioni di americani si trovano sotto allerta per il caldo estremo. Le temperature hanno iniziato a raggiungere livelli ben al di sopra della media storica più di una settimana fa negli Stati Uniti meridionali, con alcune delle peggiori condizioni degli ultimi giorni incentrate sul Texas. In Texas, città come Austin e San Antonio hanno superato per la prima volta quest’anno la soglia dei +38°C il 16 giugno e da allora hanno registrato diversi giorni con temperature superiori a tale soglia. Le temperature “pericolose” dovrebbero durare ancora diversi giorni.

Alla fine della scorsa settimana, il caldo ha causato due vittime nel Parco nazionale di Big Bend, situato nella parte occidentale del Texas, vicino al confine con il Messico. Un uomo di 31 anni e il suo figliastro di 14 anni sono morti a causa del caldo venerdì 23 giugno, mentre tentavano di percorrere il Marufo Vega Trail, secondo un comunicato stampa del National Park Service (NPS). Questo sentiero si trova all’interno di un terreno desertico che taglia la parte più calda del Big Bend National Park. Le temperature in quel momento erano vicine a +48°C nell’area, secondo l’NPS. Il record assoluto di temperatura massima in Texas è di +48,9°C ed è stato stabilito il 12 agosto 1936.