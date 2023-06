Parto cesareo: i microbi della mamma potrebbero incidere sullo sviluppo del neonato

MeteoWeb

Un articolo pubblicato di recente sulla rivista Nature esamina uno studio sperimentale sulla pratica di tamponare i bambini nati con cesareo con i fluidi vaginali della madre per incoraggiare lo sviluppo di un microbioma sembra essere sicuro – e potrebbe migliorare lo sviluppo del cervello, trova il più grande studio della pratica controversa. Lo studio randomizzato di 76 neonati con le relative madri ha scoperto che i bambini che erano stati tamponati con fluidi vaginali dalle loro madri hanno raggiunto un numero leggermente superiore di tappe dello sviluppo neurologico di tre e sei mesi rispetto ai bambini del gruppo dei soggetti che non hanno ricevuto il trattamento.

Ma non è chiaro se queste differenze saranno significative o durature, come riportano gli scienziati. I primi batteri del bambino potrebbero mettere radici prima della nascita? “Questo non farà la differenza tra un futuro ad Harvard o no“, ha dichiarato Jose Clemente, un microbiologo presso la Icahn School of Medicine a Mount Sinai a New York e co-autore dello studio, che è stato condotto in un ospedale in Cina. “Dovranno esserci studi futuri per determinare esattamente il meccanismo che possa massimizzare i benefici di una simile scoperta.”

La nascita del microbioma nel neonato

Le madri che trasportano i loro bambini forniscono naturalmente loro gli inizi di un microbioma – la collezione del corpo dei microbi nell’intestino, su pelle ed altrove. I liquidi vaginali della madre e tamponarli subito dopo la nascita sulla pelle di un bambino sono stati oggetto di uno studio sulle differenze nei microbioma dei bambini. I bambini nella sezione di questo gruppo dei bambini nati con cesareo avevano livelli più alti di batteri opportunistici – quelli che circolano in ospedale – nelle loro viscere nei giorni dopo la nascita, e, mesi dopo, tendevano a mancare di comuni microbi intestinali che sostenessero la funzione immunitaria.

Anche se lo studio non ha individuato gli effetti a lungo termine della cosiddetta “semina vaginale“, i risultati hanno suscitato molto interesse in ambito scientifico. Nel 2017, l’American College of Obstetricians and Gynecologists ha espresso preoccupazione per il fatto che la semina vaginale potrebbe trasmettere agenti patogeni e ha raccomandato che la procedura sia condotta solo come parte di Trial clinico.

Le applicazioni future

Per capire meglio la sicurezza della semina vaginale e determinare i suoi potenziali benefici, un team coordinato dallo scienziato clinico Yan He alla Southern Medical University di Guangzhou, in Cina, ha reclutato donne che dovevano avere un parto cesareo per ragioni cliniche, e casualmente selezionate per avere i loro neonati esposti a tamponi vaginali o di soluzione salina (per il gruppo di controllo).

Le donne sono state sottoposte prima a screening per numerose malattie infettive che potessero minacciare la salute dei bambini – tra cui il COVID-19, perché lo studio è stato condotto al culmine della pandemia. I bambini che entravano in contatto con i tamponi di liquidi vaginali non sviluppavano gravi problemi di salute, e non avevano complicanze, comprese lievi condizioni della pelle ed episodi febbrili, rispetto al gruppo di controllo dei bambini tamponati con la soluzione salina.

I benefici sullo sviluppo cognitivo

Quando i bambini avevano dai tre ai sei mesi, i ricercatori hanno chiesto ai loro genitori di compilare una lista correlato alle fasi di sviluppo neurologico nella comunicazione, nel movimento, nel problem solving e nelle abilità sociali e personali, come cercare giocattoli e sorridere ai loro riflessi in uno specchio. I neonati che avevano avuto un contatto con i tamponi vaginali tendevano ad arrivare prima ad acquisire queste abilità cognitive, rispetto al gruppo di controllo sottoposto alla stessa pratica con la soluzione salina.

“E’ una scoperta molto eccitante e promettente,” ha dichiarato Alexander Khoruts, un medico-scienziato presso l’Università del Minnesota a Minneapolis. Ma non è ancora chiaro se le differenze neuro-evolutive si riveleranno significative nella crescita, perché il cervello cambia tanto quando i bambini si sviluppano.

I possibili trattamenti futuri per i soggetti in condizione di disabilità neuro-evolutiva

Lars Engstrand, microbiologo clinico presso l’Istituto Karolinska di Stoccolma, è rassicurato dalla sicurezza della semina vaginale, ma solo se le madri sono sottoposte a screening per gli agenti patogeni. “Questo è un messaggio molto importante per i ricercatori clinici in questo campo.”

I ricercatori concordano sul fatto che i risultati sono molto importanti per i progressi in questo campo. “Non credo che i nostri dati ora abbiano un reale significato clinico per dire ‘sì, dovresti fare questo intervento’“, ha dichiarato Engstrand. Il ricercatore ritiene in particolare che occorrerà fare degli approfondimenti nel lungo termine per appurare se la semina vaginale influisca sui tassi di condizioni neuro-evolutive come il disturbo da deficit di iperattività di attenzione e il disturbo dello spettro autistico. Questo genere di studi suggeriscono sono più comuni nelle persone nate attraverso il cesareo.

L’avanzamento di questo studio

Altri studi clinici stanno anche cercando di individuare altri potenziali benefici della semina vaginale. Engstrand e i suoi colleghi stanno misurando il loro effetto su una condizione della pelle chiamata dermatite atopica in circa 300 partecipanti. Lo studio Clemente è anche parte di uno studio statunitense che sta esaminando le allergie e l’asma, e un team guidato da Maria Gloria Dominguez-Bello, un ecologista microbico presso Rutgers University a New Brunswick, nel New Jersery che sta studiando attualmente i suoi effetti sull’obesità.

I tamponi vaginali non sono l’unico modo per alterare i microbioma dei bambini nel gruppo osservato: uno studio del 2020 ha scoperto che somministrare ai neonati campioni fecali diluiti dalle loro madri portava a microbioma intestinali simili a quelli dei bambini a cui era stato somministrato un campione di liquido vaginale. Khoruts ha riferito che tali osservazioni dovrebbero stimolare i ricercatori per identificare i microbi specifici trasferiti durante la nascita. “Questo è ciò a cui i prossimi passi devono condurro.”