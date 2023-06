Forti piogge in Pakistan: decine di morti e feriti

MeteoWeb

Oggi forti piogge hanno colpito il nord-ovest del Pakistan, provocando il crollo di diverse case e provocando almeno 20 morti e 80 feriti, hanno riferito le autorità. Piogge e grandine hanno colpito i distretti di Bannu, Lakki Marwat e Karak, nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa, ha detto l’alto ufficiale di soccorso Khateer Ahmed, sradicando alberi e abbattendo le torri di trasmissione elettrica. Le autorità stanno lavorando per fornire soccorsi di emergenza ai feriti, ha detto Ahmed. Il Primo Ministro pakistano Shahbaz Sharif ha espresso dolore per la perdita di vite umane a causa della tempesta e ha ordinato alle autorità di accelerare il ritmo delle operazioni di soccorso.

Nel frattempo, Sharif ha ordinato alle autorità di mettere in atto misure di emergenza prima dell’avvicinarsi del ciclone Biparjoy nel Mar d’Arabia. L’intenso ciclone con venti a 150km/h è in rotta verso il sud del Paese, ha riferito l’agenzia pakistana per la gestione dei disastri.

L’anno scorso, le piogge monsoniche e le inondazioni hanno devastato il Pakistan, uccidendo più di 1.700 persone e colpendo circa 33 milioni di persone, provocando quasi 8 milioni di sfollati.