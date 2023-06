PNRR, Bardi: 200 milioni per il centro spaziale di Matera

MeteoWeb

“Duecento milioni dal Pnrr per l’Agenzia Spaziale di Matera: obiettivo avere una mappatura concreta di tutti i detriti spaziali e comunicazioni ottiche quantistiche“: è quanto ha annunciato il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. “Grazie anche alla Regione Basilicata il centro di Matera è all’avanguardia in Europa“.

Proprio a Matera si è tenuto “Space2Connect“, l’evento dedicato a tutte le ultime scoperte scientifiche legate alle telecomunicazioni e alla connettività, possibili grazie allo Spazio. L’Italia accelera in particolare nelle telecomunicazioni quantistiche, da quelle per le connessioni sulla Terra e guardando a quelle futura per la Luna, in un programma nel quale l’Agenzia Spaziale Italiana punta a sviluppare il suo centro di Matera. Nato nel 1983 come centro di Geodesia spaziale, “oggi il centro dell’Asi a Matera si prepara a grandi sviluppi,” ha dichiarato all’ANSA Roberto Formaro, a capo della direzione Programmi dell’ASI.