Previsioni Meteo Aeronautica Militare: ultime ore di maltempo, nel weekend cambia tutto

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per il 16 e 17 giugno, evidenziando piogge residue che coinvolgeranno ancora parte delle regioni meridionali, ma dal weekend è attesa una svolta meteo.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 16 giugno 2023

Al Nord, addensamenti locali con residui rovesci in attenuazione su basso Piemonte e pianure lombarde; poche nubi sulle restanti regioni con nubi medie in transito sulla Romagna; nel corso della mattinata sviluppo di nubi compatte sulle aree montuose con associati isolati rovesci o temporali durante le ore più calde; i fenomeni saranno più probabili su Nord Est e Lombardia orientale con qualche temporaneo sconfinamento sulle relative aree pianeggianti.

Al Centro e Sardegna, cielo in prevalenza sereno con poche nubi fra basso Lazio e Abruzzo; nel corso della mattinata sviluppo di nubi cumuliformi a ridosso dei rilievi sulle aree interne ed appenniniche con locali brevi rovesci o temporali nel pomeriggio, più probabili su Toscana, aree interne della Sardegna e basso Lazio; nubi e fenomeni si esauriranno dalla serata.

Al Sud e Sicilia, ampie schiarite sulla Sicilia centromeridionale; sul resto dell’isola e sulle regioni peninsulari nuvolosità irregolare a tratti intensa con rovesci sparsi ed isolati temporali anche intensi sulla Puglia, deboli o al più moderati su Basilicata, Calabria, Sicilia settentrionale e restanti zone appenniniche; dal pomeriggio tendenza a miglioramento ad iniziare da Campania, Molise e Puglia garganica in estensione alle restanti aree ma con ancora residui fenomeni fra Calabria meridionale tirrenica e Sicilia nord orientale e sul Salento meridionale.

Temperature massime in aumento su Piemonte, pianure lombarde, Sardegna orientale, Marche, Lazio centromeridionale, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia centrosettentrionale, Basilicata, Calabria ionica e Sicilia meridionale; in diminuzione sul Salento e senza variazioni di rilievo sul resto del Paese.

Venti da deboli a moderati settentrionali al Centro-Sud, con rinforzi su regioni meridionali adriatiche e ioniche; deboli variabili altrove.

Per quanto riguarda i mari, saranno poco mossi Mar Ligure e alto Adriatico; da mossi a molto mossi Stretto di Sicilia, medio e basso Adriatico, Ionio settentrionale, Mare e Canale di Sardegna; generalmente mossi i restanti bacini.

Il bollettino per domani 17 giugno 2023

Al Nord, bel tempo, salvo annuvolamenti ad evoluzione diurna lungo i rilievi alpini, prealpini ed appenninici con qualche isolato rovescio nelle ore pomeridiane; nubi alte e sottili in graduale aumento dalla serata sulle regioni occidentali, ma sempre in un contesto asciutto.

Al Centro e Sardegna, soleggiato ovunque salvo temporanei addensamenti tra mattino e pomeriggio a ridosso della dorsale appenninica, dove non si esclude qualche occasionale piovasco sul settore toscano nonché sulla porzione compresa tra Lazio ed Abruzzo.

Al Sud e Sicilia, residui fenomeni mattutini tra bassa Calabria tirrenica e Sicilia nordorientale, in successivo miglioramento; bel tempo sul resto del meridione con i consueti sviluppi cumuliformi sulle aree appenniniche nelle ore centrali.

Temperature minime in lieve calo su rilievi lombardi e della dorsale appenninica; in tenue aumento sulla Toscana; senza variazioni di rilievo sul resto del Paese; massime in aumento su Valle d’Aosta, Lombardia orientale, Triveneto, Appennino tosco-emiliano e centrale, Puglia centromeridionale, Basilicata, Calabria ed isole maggiori.

Venti da deboli a moderati nordoccidentali al Sud, con rinforzi fino a sera su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia nordorientale; deboli settentrionali su regioni centrali adriatiche e Lazio; deboli di direzione variabile sul resto del Centro, Sardegna compresa ed al Nord.

Per quanto riguarda i mari, saranno da mossi a molto mossi basso Adriatico e Ionio; poco mossi Mar Ligure, alto Tirreno e Adriatico settentrionale; generalmente mossi i restanti bacini con moto ondoso in graduale attenuazione a poco mosso su Mar e Canale di Sardegna, Tirreno centrale e basso Tirreno ad Est.