Previsioni Meteo Giugno, maltempo sempre più estremo: temporali ancora più forti almeno per altri 10-15 giorni

Giugno è iniziato con un’altra giornata di forti piogge e temporali pomeridiani sull’Italia, da Nord a Sud. Uno scenario di maltempo estremo che ci trasciniamo da dieci giorni e che continuerà ancora a lungo anche nel corso del mese di Giugno. Maggio s’è concluso con record pluviometrici impressionanti nel nostro Paese, e anche con anomalie termiche importanti in termini di freddo. E’ stato, dopo Aprile, il secondo mese consecutivo con temperature inferiori alla norma, ma la notizia più importante è che anche Giugno continuerà sulla falsariga e a meno di clamorosi ribaltoni nella seconda parte del mese, sarà il terzo mese consecutivo con piogge superiori alla norma e temperature inferiori alle medie.

Gli ultimi aggiornamenti delle previsioni meteo per i prossimi giorni evidenziano come il maltempo continuerà senza sosta, anzi si intensificherà ulteriormente. Avremo forti temporali a compromettere tutto il lungo weekend del 2 Giugno, sia venerdì, nel giorno della Festa della Repubblica, che sabato e domenica. Proprio domenica i temporali diventeranno molto violenti in pianura Padana, colpendo le aree alluvionate della Romagna e poi spostandosi nella sera-notte verso ovest, estendendosi ad Emilia e Lombardia. Lunedì queste “bombe” temporalesche persisteranno come una trottola impazzita nel cuore della pianura Padana, tra Emilia Romagna, Veneto e Lombardia, con fenomeni molto violenti, forti grandinate, intensi nubifragi e colpi di vento impetuoso.

Ma il maltempo proseguirà anche al Centro/Sud, con forti temporali pomeridiani e non solo. La prossima settimana avremo almeno uno, ma più probabilmente due, transiti perturbati che determineranno forti piogge e temporali a ripetizione non solo nelle ore centrali delle giornate, particolarmente in Sicilia e Calabria. Uno scenario che dalle tendenze a medio e lungo termine si prolungherà a lungo, almeno per altri 10-15 giorni e cioè fino a metà mese. Oltre non è possibile andare, ma è verosimile che questa situazione di blocco barico con l’anticiclone sul nord Europa e il Mediterraneo “terra di nessuno”, esposto all’instabilità locale per l’assenza dell’alta pressione, possa persistere addirittura per tutto il mese appena iniziato.

