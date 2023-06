Le Previsioni Meteo mensili dell’Aeronautica Militare: l’estate batte un colpo

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha pubblicato le previsioni meteo mensili per l’Italia. Ecco la tendenza delineata fino al 16 luglio.

19 Giugno – 25 Giugno 2023

Nella prima settimana si evidenzia una robusta anomalia anticiclonica, estesa dal Mediterraneo centrale a tutta la Penisola Scandinava, che avrà come effetti principali un riallineamento delle temperature alle medie statistiche sulle regioni meridionali del versante adriatico, mentre aumenteranno sul resto del Paese. Le precipitazioni rispecchieranno le medie del periodo sull’Emilia Romagna e sulle regioni centro-meridionali del versante adriatico, mentre si manterranno su valori inferiori sul resto del Paese.

26 Giugno – 2 Luglio 2023

In questa settimana, in assegna di anomalie significative e in un contesto di campo barico mediamente alto, il flusso prevalente sembrerebbe avere maggior componente zonale o nord-occidentale, con lievi disturbi in transito nel flusso e che interesseranno in maniera più diretta le regioni meridionali, dove le precipitazioni torneranno a superare lievemente le medie statistiche e le temperature vedranno un nuovo lieve calo. Valori in linea con il periodo invece tanto per il campo termico che per le precipitazioni sul resto d’Italia.

3 – 9 Luglio 2023

Nella terza settimana lo scenario più probabile sembrerebbe caratterizzato da una seppur debole anomalia anticiclonica che riporterà precipitazioni e temperature nella norma del periodo su tutto il Paese, con l’unica eccezione sulla Sardegna dove le temperature sembrano destinate a superare le medie stagionali.

10 – 16 Luglio 2023

In un contesto di maggior incertezza, la prima settimana di luglio pare caratterizzarsi con un flusso mediamente zonale, a prevalente curvatura anticiclonica al Centro-Sud e con disturbi in transito sulle regioni settentrionali tali per cui, su quest’ultime, il campo pluviometrico sembrerebbe tornare lievemente oltre le medie, mentre si manterrà in linea sul resto del Paese. Campo termico che si manterrà nella norma del periodo ad eccezione, ancora, della Sardegna dove invece continuerà a mantenersi oltre.