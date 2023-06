Previsioni Meteo Sardegna: domani punte di +42°C nel Sassarese e Oristanese

MeteoWeb

Le temperature sono in rialzo in tutta Italia: sarà proprio il Solstizio d’Estate a portare la prima ondata di caldo, e la Sardegna sarà tra le regioni maggiormente interessate. L’allerta meteo della protezione civile per le temperature oltre i +40°C è già scattata e l’aumento ei valori termici è confermato anche dal servizio meteo dell’Aeronautica militare di Decimomannu. “Sul bacino del Mediterraneo insiste un campo anticiclonico che garantisce la stabilità atmosferica con l’afflusso di correnti sud orientali il transito di una moderata nuvolosità medio alta e queste correnti meridionali favoriscono un’aumento delle temperature specie sul versante occidentale dell’isola,” spiegano gli esperti dell’Aeronautica. “Già da oggi le massime saranno attorno ai 36-38°C in ulteriore aumento con temperature previste fino a +42°C domani nel Sassarese e Oristanese. Sul versante orientale, dove c’è un tasso umidità più elevato, le massime arriveranno a 33°C, mentre a Sud nel Campidano a 32-34°C“. Questa situazione atmosferica rimarrà tale almeno sino a mercoledì, mentre “da giovedì assisteremo a un progressivo equilibrio ma sempre sopra i 30°C“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: