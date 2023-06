Previsioni Meteo, si diradano le ultime nubi: finalmente estate nel weekend

MeteoWeb

Ultimo giorno d’instabilità oggi sull’Italia: adesso si diradano le nubi che lasceranno spazio ad ampie schiarite. Finalmente nel weekend sarà estate in tutt’Italia, per la prima volta in stagione: sole pieno da Nord a Sud e temperature in aumento. Oggi, intanto, abbiamo avuto gli ultimi temporali anche forti, sin dal mattino al Sud per la coda del ciclone che imperversa da ieri, e poi al Nord/Est e nelle zone interne della Toscana nel pomeriggio. Oltre 40mm di pioggia sulle Murge, in Puglia, e sui Nebrodi, in Sicilia, tra le zone più colpite.

Nei prossimi giorni, però, esploderà l’estate. Finalmente, dopo un lungo periodo di freddo anomalo e maltempo senza sosta. L’estate arriverà a piccoli passi, in modo lento e graduale: senza caldo anomalo nel fine settimana, quando il clima sarà gradevole e totalmente soleggiato. Più rovente la prossima settimana, quando avremo la prima ondata di caldo africano proprio a cavallo del Solstizio d’Estate. Gli ultimi aggiornamenti confermano che il caldo sarà intenso, ma non esagerato, e di breve durata: saranno 3-4 giorni roventi, poi già nel weekend 24-25 Giugno dobbiamo attenderci un nuovo brusco crollo delle temperature annesso a un’altra ondata di maltempo con piogge e temporali. Un motivo in più per godersi pienamente questo fine settimana che sarà gradevole, mite e stabile in tutto il Paese, adatto al mare e a qualsiasi tipo di attività all’aperto senza alcun rischio meteorologico.

