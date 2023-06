Previsioni Meteo Veneto: rischio rovesci e temporali, possibili anche in pianura

MeteoWeb

“La regione continuerà a trovarsi sotto la marginale influenza di un’area di bassa pressione in lento spostamento dall’Europa centrale verso la penisola balcanica; di conseguenza il tempo sarà variabile, anche instabile soprattutto nelle ore pomeridiane, quando sarà maggiore il rischio di rovesci o temporali, più probabili sulle zone montane e pedemontane, ma localmente possibili anche in pianura. Le temperature risulteranno ancora relativamente basse per il periodo“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi nuvolosità variabile alternata a schiarite, con annuvolamenti cumuliformi nel corso del pomeriggio, che potranno dar luogo a locali rovesci o temporali specie sulle zone montane e sulla pianura interna. Non esclusi locali fenomeni intensi tra pianura e Prealpi. Temperature diurne in rialzo rispetto a martedì. Venti deboli, a prevalente regime di brezza nelle valli e lungo la costa; possibili raffiche in occasione dei temporali.

Domani fino alla mattina cielo sereno o poco nuvoloso, più che altro per nubi basse in rapido dissolvimento; in seguito crescente instabilità con sviluppo di nuvolosità cumuliforme.

Precipitazioni: Fino al mattino generalmente assenti; poi probabilità in aumento fino a medio-alta (50-75%) su zone montane, pedemontane e pianura settentrionale, medio-bassa (25-50%) altrove per precipitazioni da locali a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni, tendenti a diminuire in pianura e ad aumentare in montagna; massime stazionarie su zone montane e pedemontane, in rialzo sul resto della pianura.

Venti: In quota deboli settentrionali; altrove deboli variabili, con qualche brezza sul litorale e nelle valli.

Mare: Calmo o quasi calmo.

Venerdì 9 in prevalenza soleggiato fino a metà giornata; dalle ore centrali nuvolosità cumuliforme in aumento a partire dalle zone montane.

Precipitazioni: Assenti fino alla mattina; dalle ore centrali probabilità medio-alta (50-75%) sulle zone montane e pedemontane, medio-bassa (25-50%) altrove di precipitazioni locali anche a carattere di rovescio o temporale.

Temperature: In pianura senza notevoli variazioni, in montagna in ripresa, specie nei valori massimi.

Venti: In quota deboli, in prevalenza da nord-est; altrove variabili, a regime di brezza lungo la costa e nelle valli.

Mare: Calmo o quasi calmo.

Sabato 10 nuvolosità più consistente al mattino in pianura e dalle ore centrali in montagna, alternata a tratti di sereno. Possibili precipitazioni discontinue, anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature minime in aumento, massime in diminuzione.

Domenica 11 cielo sereno o poco nuvoloso, salvo attività cumuliforme nelle ore pomeridiane sulle zone montane, dove saranno possibili dei rovesci o locali temporali. Temperature massime in aumento.