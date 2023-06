Il Quebec deve affrontare più di 150 incendi gravi: “Una situazione senza precedenti”

MeteoWeb

Il Québec sta cercando sostegno a livello internazionale mentre lotta contro più di 160 incendi boschivi durante quella che, secondo i funzionari federali, si preannuncia come una delle peggiori stagioni di incendi del Canada. Con più di 480 vigili del fuoco selvatici sul campo, il Quebec può combattere circa 30 incendi, ha dichiarato lunedì il premier del Quebec François Legault, aggiungendo che normalmente i vigili del fuoco verrebbero da altre province per aiutare. “Quando parlo con i premier delle altre province, hanno le mani occupate”, ha detto Legault a un briefing a Quebec City.

Venerdì pomeriggio c’erano 324 incendi in tutto il Canada. Lunedì mattina erano saliti a 413. “La situazione rimane grave”, ha dichiarato il Ministro per la Prevenzione delle Emergenze Bill Blair. “Le immagini che abbiamo visto finora in questa stagione sono tra le più gravi che abbiamo mai visto in Canada e le attuali previsioni per i prossimi mesi indicano il potenziale per un’attività di incendi ancora superiore alla norma”. In Quebec sono stati segnalati più di 160 incendi, di cui almeno 114 fuori controllo. Più di 173.000 ettari sono bruciati quest’anno nella “zona di protezione intensiva” del Quebec – l’area in cui normalmente tutti gli incendi vengono combattuti attivamente – rispetto alla media decennale di 247 ettari alla stessa data, ha dichiarato l’agenzia di prevenzione degli incendi selvatici del Quebec, SOPFEU.

Il tempo umido nella provincia della costa atlantica della Nuova Scozia ha permesso di liberare bombardieri d’acqua da inviare in Quebec, dove gli incendi sono divampati lo scorso fine settimana. Legault ha dichiarato che altri 200 vigili del fuoco stanno arrivando dalla Francia e dagli Stati Uniti e che il Quebec è in trattative con Costa Rica, Portogallo e Cile per reperire ulteriori risorse. “Con le proiezioni attuali, si prevede che avremo risorse sufficienti per coprire l’estate”, ha dichiarato il Primo Ministro Justin Trudeau. “Se le cose dovessero peggiorare, stiamo sviluppando piani di emergenza”. Gli incendi hanno costretto circa 10.000 persone ad abbandonare le loro case in Quebec, la maggior parte delle quali nella regione nord-occidentale dell’Abitibi e nella regione orientale della Côte-Nord.

Situazione fuori controllo in Quebec

Legault ha detto che non ci sono state vittime negli incendi in Quebec, ma i vigili del fuoco sono stati costretti a ritirarsi dalla frazione di Clova, in Quebec, a circa 325 chilometri a nord-ovest di Montreal. “Purtroppo abbiamo perso il controllo”, ha detto Legault. “Saremo costretti a lasciare che Clova bruci”. Le autorità hanno dichiarato che i 36 residenti della comunità sono stati evacuati.

Nel corso della giornata, i funzionari hanno dichiarato che l’intensità dell’incendio nell’area aveva superato la capacità dei bombardieri d’acqua, ma che si stava continuando a lavorare per proteggere la comunità. Su Twitter ha dichiarato che nessuna abitazione è stata ancora distrutta, anche se alcuni cottage potrebbero essere bruciati. Con le previsioni di pioggia per la Côte-Nord, Legault ha dichiarato di essere più preoccupato per l’Abitibi, dove non sono previste piogge per cinque giorni.

Stato di emergenza

Lunedì pomeriggio, il comune di St-Lambert, lungo il confine con l’Ontario in Abitibi, ha dichiarato lo stato di emergenza. Lunedì pomeriggio, il comune di St-Lambert, lungo il confine con l’Ontario in Abitibi, ha dichiarato lo stato di emergenza e ha ordinato ai 200 residenti di lasciare le loro case. La vicina comunità di Normétal è stata evacuata il giorno prima.

Kateri Champagne Jourdain, ministro responsabile della regione Côte-Nord, ha dichiarato che 138 membri delle Forze Armate canadesi sono arrivati nell’area domenica e altri 100 sono attesi lunedì, aggiungendo che le truppe hanno ricevuto un addestramento per poter supportare i vigili del fuoco della provincia.

Incendi in Canada