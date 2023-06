Regno Unito: EasyJet cancella oltre 100 voli per il maltempo

MeteoWeb

La compagnia aerea low cost EasyJet ha cancellato più di 100 voli in 24 ore da e per l’aeroporto di Londra Gatwick. Le cancellazioni sono dovute a quelli che EasyJet ha descritto come “intensi temporali” nell’area, dopo il caldo del fine settimana. Un portavoce della compagnia aerea ha dichiarato: “stiamo facendo tutto il possibile per ridurre al minimo l’impatto sui nostri clienti, fornendo a coloro che hanno voli cancellati la possibilità di prenotare nuovamente o ricevere un rimborso, nonché sistemazione in hotel e pasti ove richiesto”.