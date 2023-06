Risveglio di forte maltempo nello Stretto di Messina, sole assoluto in tutto il resto d’Italia

MeteoWeb

Splende il sole oggi in tutt’Italia con temperature gradevoli, in linea con le medie del periodo: come ampiamente annunciato da tutte le previsioni meteo della vigilia, è iniziato un weekend finalmente estivo, stabile, soleggiato e mite. C’è una piccola area del Paese, però, in cui continua ad imperversare il maltempo: è lo Stretto di Messina.

Le correnti umide provenienti dal Tirreno e la residua instabilità come “coda” della perturbazione che ha colpito il Sud nei giorni scorsi hanno alimentato la formazione di nubi imponenti e cariche di pioggia subito dopo l’alba proprio nello Stretto, provocando forti piogge su Messina e Reggio Calabria. A Messina sono caduti 15mm di pioggia in centro, a Reggio Calabria accumulo analogo in modo particolare nella zona meridionale della città.

Sia a Reggio che a Messina la temperatura è crollata a +19°C quando erano già le 09:00 del mattino, valore decisamente insolito in questo periodo dell’anno. Come possiamo osservare dalle immagini satellitari, quella dello Stretto è l’unica zona d’Italia interessata da questo tipo di nuvolosità che tuttavia si sta già diradando lasciando spazio alle annunciate schiarite che anche tra Calabria e Sicilia regaleranno un weekend di sole pieno e clima estivo.

Invece per quanto riguarda l'ondata di caldo africano, è confermato che inizierà in modo lento e graduale all'inizio della settimana entrante. Le temperature aumenteranno in modo progressivo e i giorni infuocati saranno tre: mercoledì 21, giovedì 22 e venerdì 23. Da sabato 24, invece, tornerà il maltempo con temperature in picchiata ma di questo parleremo nei prossimi aggiornamenti.