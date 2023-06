Il sostegno dell’Ue al Ponte sullo Stretto, Valean: “se volete farlo, vi aiuteremo”

MeteoWeb

L’Ue ribadisce il sostegno all’Italia per la realizzazione del Ponte sullo Stretto. E lo fa tramite le parole di Adina Valean, Commissario europeo per i trasporti. “Mi piacerebbe vedere il Ponte sullo Stretto di Messina, non sarò più commissario ma sarò una persona in pensione che verrà in visita, ma siete voi a decidere se volete farlo. Se volete farlo, la Commissione vi aiuterà. E ho capito dal governo che c’è questa intenzione, che volete farlo. Quindi sono qui per sostenere quest’idea”, ha affermato Valean in audizione presso le Commissioni congiunte IV e VIII del Senato e IX e XIV della Camera. Il Commissario ha rimarcato che è “un dibattito nazionale” e una scelta dell’Italia.

“Secondo la nostra regolamentazione, il modo in cui finanziamo i progetti, sicuramente dobbiamo iniziare con uno studio di costi-benefici, valutare l’impatto ambientale e così via. Prima di tutto per avere un’idea e poi quando si decide di metterla in pratica, avremo degli studi per corroborarla”, ha osservato Valean. “Per l’infrastruttura – ha aggiunto – ci vuole tempo, la costruzione è difficile. Se ne vale la pena, lo faremo”.

Intanto, è iniziato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Mit) l’incontro tra la stessa Valean e il vicepremier e Ministro Matteo Salvini.