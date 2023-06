SpaceX ha annunciato ulteriori aggiornamenti a Starship

MeteoWeb

SpaceX ha annunciato ulteriori modifiche a Starship. Il primo importante cambiamento riguarderà la separazione. Infatti, già dal prossimo volo, assisteremo a un “hot staging”, una modalità di separazione in cui lo stadio superiore accende i suoi motori mentre è ancora collegato al booster. Inoltre, alcuni dei 33 motori raptor sul primo stadio rimarranno accesi per mantenere la spinta. Per consentire ciò, SpaceX ha annunciato l’installazione di prese d’aria per consentire lo scarico dei motori sullo stadio superiore, garantendo così una separazione sicura. Inoltre, verrà aggiunta una protezione alla parte superiore del booster, per preservarla dallo scarico.

SpaceX sta anche lavorando per aggiornare il sito di lancio al fine di affrontare i danni riscontrati nel primo volo. Elon Musk ha dichiarato di apportare miglioramenti ai motori Raptor, apportando modifiche al correttore del gas caldo per ridurre le perdite di carburante. Inoltre, Musk stima che le probabilità di raggiungere l’orbita e completare con successo la missione nel prossimo volo siano molto alte, prevedendo di tornare a volare entro un paio di mesi.