Stazione Spaziale: oggi il lancio di un nuovo cargo Dragon, condizioni meteo favorevoli

MeteoWeb

In programma oggi una nuova missione di rifornimento della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), operata da SpaceX per la NASA, il cui lancio è previsto dal Kennedy Space Center. Un razzo Falcon 9, sormontato da un cargo Dragon, decollerà alle 12:35 ora locale (18:35 ora italiana) dalla Florida e arriverà alla ISS alle 11:36 ora italiana di lunedì. Dragon si aggancerà al modulo Harmony della ISS con oltre 3.100 km di carico, tra cui materiale scientifico, attrezzature tecniche e cibo per l’equipaggio, come mele, mirtilli, verdure e formaggio.

Dragon trasporterà anche due nuovi gruppi di pannelli solari che saranno installati durante le passeggiate spaziali previste il 9 e il 15 giugno e che aumenteranno del 30% l’alimentazione della ISS. Il carico della navicella comprenderà materiale scientifico che verrà utilizzato per studiare, tra le altre cose, come limitare lo stress delle piante nello Spazio e come queste si adattano all’ambiente di microgravità.

Arlena Moses, ufficiale del 45° Squadrone Meteo della Stazione Spaziale di Cape Canaveral, ha dichiarato che le condizioni meteorologiche per sabato e domenica sono favorevoli al 70%, ma che l’indicatore si riduce al 50% per lunedì. Ha aggiunto inoltre che viene monitorato strettamente lo sviluppo della tempesta tropicale Arlene, che si è formata nel Golfo del Messico al largo della costa occidentale della Florida e non comporta rischi per le aree costiere.