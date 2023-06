Successo Virgin Galactic, Valentini: “Italia protagonista, il governo sostiene il settore”

MeteoWeb

“Il successo della missione della navetta Vss Unity è anche italiano. A bordo c’erano tre nostri connazionali: il colonello Walter Villadei, il tenente colonnello Angelo Landolfi e Pantaleone Carlucci, ingegnere e ricercatore del Cnr. A loro vanno le mie congratulazioni“. Ad affermarlo è Valentino Valentini, vice ministro delle Imprese e del Made in Italy. “Il volo della Vss Unity, così come la partecipazione ad altre importanti missioni attraverso la nostra tecnologia – prosegue Valentini – mostrano come l’Italia stia investendo molto nella New Space economy. Il nostro Paese ha tutte le carte in regola per essere protagonista nel settore e il governo intende continuare a sostenere questo comparto strategico”.