Virgin Galactic, “Virtute-1” spicca il volo: lanciata la prima missione suborbitale scientifica italiana | LIVE

MeteoWeb

Virgin Galactic ha lanciato il suo primo equipaggio commerciale verso lo Spazio suborbitale come parte della missione inaugurale per l’impresa di turismo spaziale privato. “Galactic 01″ è stata lanciata intorno alle 16:30 ora italiana dallo Spaceport America nel New Mexico: VMS Eve è salito di quota, raggiungendo l’altitudine di rilascio di VSS Unity intorno alle 17:30 ora italiana. Il sistema di volo spaziale suborbitale di Virgin Galactic è costituito da 2 elementi: un aereo da trasporto noto come VMS Eve e un aereo spaziale SpaceShipTwo con passeggeri e 2 piloti chiamato VSS Unity. Eve è decollato da una pista con Unity sotto le ali, poi ha lasciato cadere il velivolo a un’altitudine di circa 15mila metri. Unity a questo punto ha acceso i suoi motori per raggiungere lo Spazio suborbitale.

Per la sua prima missione completamente commerciale, lo spazioplano suborbitale trasporta un equipaggio di 4 persone, di cui 3 dell’Aeronautica Militare e del Consiglio Nazionale delle Ricerche. I 4 membri dell’equipaggio a bordo di Unity hanno avuto alcuni minuti di assenza di gravità durante i quali hanno visto la curvatura della Terra contro l’oscurità dello Spazio prima di tornare sulla Terra (rientro in corso in questi minuti).

Virgin Galactic, la missione italiana "Virtute-1" spicca il volo

Al comando della missione denominata in Italia “Virtute-1” Walter Villadei, colonnello dell’Aeronautica Militare che si è precedentemente addestrato con la NASA come pilota di riserva per la seconda missione commerciale di Axiom Space verso la Stazione Spaziale Internazionale. A bordo anche Angelo Landolfi, medico e tenente colonnello dell’Aeronautica Militare, e Pantaleone Carlucci, ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Ad accompagnare l’equipaggio italiano anche Colin Bennett, istruttore di Virgin Galactic il cui compito è valutare l’esperienza di volo durante la missione.

Il volo durerà circa 90 minuti in totale, durante i quali l’equipaggio condurrà una serie di esperimenti scientifici suborbitali. La missione trasporta 13 payload per condurre una serie di ricerche che spaziano dalle radiazioni cosmiche e biocarburanti liquidi rinnovabili alla cinetosi e condizioni cognitive durante il volo spaziale. “Le missioni di ricerca di Virgin Galactic inaugureranno una nuova era di accesso ripetibile e affidabile allo Spazio per istituzioni governative e di ricerca per gli anni a venire,” ha dichiarato Michael Colglazier, amministratore delegato di Virgin Galactic.

La società, fondata dal miliardario Richard Branson, ha annunciato l’avvio delle attività suborbitali all’inizio di questo mese in seguito al successo di un volo di prova suborbitale il 25 maggio. La missione di follow-up, Galactic 02, verrà lanciata all’inizio di agosto, dopodiché la società prevede di inviare un equipaggio commerciale ai confini dello Spazio ogni mese per la modica cifra di 450mila dollari a biglietto.

I 13 esperimenti

Ecco in dettaglio quali sono gli esperimenti che verranno eseguiti su VSS Unity:

Doosy-CNR-VG e Liulin-CNR-VG : i payload Doosy e Liulin misureranno la radiazione cosmica nella mesosfera (50-100 km), dove in precedenza sono stati raccolti dati limitati. Questa missione raccoglierà dati da 2 diversi tipi di dispositivi, dosimetri passivi e un radiometro spettrometrico.

e : i payload Doosy e Liulin misureranno la radiazione cosmica nella mesosfera (50-100 km), dove in precedenza sono stati raccolti dati limitati. Questa missione raccoglierà dati da 2 diversi tipi di dispositivi, dosimetri passivi e un radiometro spettrometrico. droP Impact iN micro-Gravity (PING) : questo payload autonomo montato su rack espellerà goccioline da ugelli su diversi materiali con superfici microstrutturate, per comprendere come le entrano in contatto e si attaccano a diversi materiali in condizioni di microgravità.

: questo payload autonomo montato su rack espellerà goccioline da ugelli su diversi materiali con superfici microstrutturate, per comprendere come le entrano in contatto e si attaccano a diversi materiali in condizioni di microgravità. Italian Combustion Experiment – ​​Suborbital Flight (ICE – SF) : questo esperimento studia le caratteristiche di combustione di biocarburanti liquidi rinnovabili e il comportamento di fluidi complessi ad alta temperatura.

: questo esperimento studia le caratteristiche di combustione di biocarburanti liquidi rinnovabili e il comportamento di fluidi complessi ad alta temperatura. TetRafluoroethAne sPonge (TRAP) : questo evaporatore altamente innovativo trasformerà il liquido in una fase gassosa, in modo simile a come avviene il trasferimento di fluido in un condizionatore d’aria, ma in un ambiente di microgravità. Questa nuova tecnologia potrebbe essere applicata nei sistemi di propulsione a gas freddo per microsatelliti.

: questo evaporatore altamente innovativo trasformerà il liquido in una fase gassosa, in modo simile a come avviene il trasferimento di fluido in un condizionatore d’aria, ma in un ambiente di microgravità. Questa nuova tecnologia potrebbe essere applicata nei sistemi di propulsione a gas freddo per microsatelliti. Cabin Air Quality (CAQ) : questo payload autonomo utilizzerà un piccolo monitor di nanoparticelle per misurare la qualità dell’aria interna dei voli suborbitali da applicare alle future missioni di lunga durata. Nello specifico, il payload valuterà le fonti e i livelli di eventuali particelle ultrafini presenti.

: questo payload autonomo utilizzerà un piccolo monitor di nanoparticelle per misurare la qualità dell’aria interna dei voli suborbitali da applicare alle future missioni di lunga durata. Nello specifico, il payload valuterà le fonti e i livelli di eventuali particelle ultrafini presenti. SHApe Recovery of Composite Structures (SUNRISE-VG01-SHARCS) : questo payload consiste nel dispiegamento di un piccolo braccio composito costituito da un composito polimerico a memoria di forma (SMPC). L’esperimento, che può essere eseguito solo in condizioni di microgravità, osserverà quanto velocemente il braccio riacquisterà la sua forma originale una volta riscaldato.

: questo payload consiste nel dispiegamento di un piccolo braccio composito costituito da un composito polimerico a memoria di forma (SMPC). L’esperimento, che può essere eseguito solo in condizioni di microgravità, osserverà quanto velocemente il braccio riacquisterà la sua forma originale una volta riscaldato. TESting in Space (SUNRISE-VG02-TESIS) : questo esperimento studia l’effetto della microgravità sulla miscelazione di liquidi con diverse miscele. Di particolare interesse è la produzione di schiume da materiali con densità molto diverse, poiché queste schiume sono molto difficili da produrre sulla Terra.

: questo esperimento studia l’effetto della microgravità sulla miscelazione di liquidi con diverse miscele. Di particolare interesse è la produzione di schiume da materiali con densità molto diverse, poiché queste schiume sono molto difficili da produrre sulla Terra. Esperimenti dell’area scientifico-sanitaria : questi esperimenti di biologia in orbita hanno lo scopo di migliorare le prestazioni e l’efficienza fisica dei futuri astronauti per le missioni spaziali, inclusa la cinetosi spaziale. Questo payload autonomo è montato su rack e collegato agli accelerometri sotto i sedili, studiando le vibrazioni nei veicoli spaziali e il loro legame con la cinetosi nelle persone che volano nello Spazio suborbitale.

: questi esperimenti di biologia in orbita hanno lo scopo di migliorare le prestazioni e l’efficienza fisica dei futuri astronauti per le missioni spaziali, inclusa la cinetosi spaziale. Questo payload autonomo è montato su rack e collegato agli accelerometri sotto i sedili, studiando le vibrazioni nei veicoli spaziali e il loro legame con la cinetosi nelle persone che volano nello Spazio suborbitale. Smart Flight Suit 1 (SFS1) : è un dimostratore tecnologico di una nuova classe di tute di volo per attività spaziali. La tuta di volo è composta da un equipaggiamento innovativo progettato con criteri ergonomici per offrire comfort con tessuti traspiranti e di classe ignifuga in grado di sopportare oltre 6 G di accelerazione e comprende una t-shirt con dispositivo integrato per raccogliere dati biomedici dal ricercatore durante ogni fase di volo.

: è un dimostratore tecnologico di una nuova classe di tute di volo per attività spaziali. La tuta di volo è composta da un equipaggiamento innovativo progettato con criteri ergonomici per offrire comfort con tessuti traspiranti e di classe ignifuga in grado di sopportare oltre 6 G di accelerazione e comprende una t-shirt con dispositivo integrato per raccogliere dati biomedici dal ricercatore durante ogni fase di volo. Monitoraggio Holter dell’ECG : un monitor Holter di elettrocardiogramma (ECG) registrerà 12 segnali durante il volo spaziale suborbitale, valutando le risposte cardiache all’accelerazione. I dati saranno utilizzati per valutare lo sforzo cardiovascolare esercitato durante il volo spaziale.

: un monitor Holter di elettrocardiogramma (ECG) registrerà 12 segnali durante il volo spaziale suborbitale, valutando le risposte cardiache all’accelerazione. I dati saranno utilizzati per valutare lo sforzo cardiovascolare esercitato durante il volo spaziale. Comfort del passeggero : per studiare le condizioni cognitive durante il volo spaziale, uno dei membri dell’equipaggio italiano eseguirà esercizi di memoria di lavoro durante il volo con dispositivi che misurano la risposta del corpo. Il ricercatore utilizzerà un tablet per eseguire test sul carico di lavoro mentale e l’attenzione sostenuta, un elettroencefalogramma (EEG) per misurare l’attività cerebrale e un sensore sulla mano per misurare la risposta galvanica della pelle.

: per studiare le condizioni cognitive durante il volo spaziale, uno dei membri dell’equipaggio italiano eseguirà esercizi di memoria di lavoro durante il volo con dispositivi che misurano la risposta del corpo. Il ricercatore utilizzerà un tablet per eseguire test sul carico di lavoro mentale e l’attenzione sostenuta, un elettroencefalogramma (EEG) per misurare l’attività cerebrale e un sensore sulla mano per misurare la risposta galvanica della pelle. Attività a terra pre e post volo: queste attività sono suddivise in tre parti principali, valutando il legame tra stress ossidativo, ritmi circadiani e neuroplasticità durante l’esposizione a un ambiente di microgravità, i potenziali effetti del volo suborbitale sull’organismo umano e l’impatto sul tessuto endoteliale funzione come risultato del volo suborbitale.