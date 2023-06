Le temperature sfiorano i +40°C in Siberia: “la peggiore ondata di caldo della sua storia”

MeteoWeb

Decine di record di caldo sono stati battuti in Siberia, quando le temperature sono salite oltre i +38°C. Nonostante sia solo l’inizio di giugno, crollano record in alcune parti della Siberia mentre il caldo estremo si spinge a latitudini insolitamente alte. Sabato 3 giugno, le temperature hanno raggiunto i +37,9°C a Jalturovosk, il giorno più caldo della storia nella località, secondo il climatologo Maximiliano Herrera, che monitora le temperature estreme in tutto il mondo. Da allora in Siberia sono stati battuti numerosi record di temperatura.

Mercoledì 7 giugno, sono stati battuti diversi record di tutti i tempi, come a Baevo, che ha raggiunto i +39,6°C, e a Barnaul, che ha raggiunto i +38,5°C. Tra gli altri record di tutti i tempi, ci sono anche: +38,1°C a Ordynskoe (record eguagliato), +37,3°C a Novosibirsk, +37,2°C a Toguchin, +36,4°C a Mariinsk, +36,1°C a Masljanino (record eguagliato), +35,6°C a Tomsk (record eguagliato), +35,4°C a Tjuhtet, +35,1°C a Bogotol. Alcune di queste stazioni hanno tra cinque e sette decenni di registrazioni della temperatura, ha detto Herrera alla CNN. “Quindi possiamo dire che è davvero eccezionale”. È la “peggior ondata di caldo della storia” dell’area, ha scritto Herrera su Twitter mercoledì 7 giugno.

“I record continuano a cadere oggi con temperature di nuovo intorno ai +40°C“, ha detto Herrera alla CNN ieri, giovedì 8 giugno.

La Siberia tende a vedere grandi fluttuazioni di temperatura mensili e annuali, ma gli ultimi decenni hanno visto una forte tendenza al riscaldamento. “La Siberia è una delle regioni a più rapido riscaldamento del pianeta, con temperature estreme che aumentano di intensità”, ha dichiarato alla CNN Omar Baddour, capo del monitoraggio climatico e dei servizi politici presso l’Organizzazione meteorologica mondiale.

Mentre la stagione degli incendi prende piede nell’emisfero settentrionale, anche la Siberia, insieme al Canada, è stata alle prese con incendi significativi e intensi. Gli incendi che hanno infuriato sui monti Urali della Russia a maggio hanno ucciso almeno 21 persone.

Caldo nell’Asia centrale

Ma la Siberia non è stata l’unica ad aver avuto un caldo record questa settimana. Il caldo, infatti, si è diffuso sull’Asia centrale. All’inizio di aprile, il Turkmenistan ha registrato temperature di +42°C, “un record mondiale per quella latitudine“, ha detto Herrera. Da allora il caldo non si è fermato, con ripetute ondate che hanno colpito la regione. Mercoledì 7 giugno, sono state registrate temperature superiori a +45°C in Cina, +43°C in Uzbekistan e +41°C in Kazakistan. È “un’ondata di caldo storica, che sta riscrivendo la storia climatica mondiale“, ha scritto Herrera su Twitter.