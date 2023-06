Maltempo, violento temporale su Forlì: nuovi allagamenti | VIDEO

MeteoWeb

Nuovi allagamenti a Forlì, dopo quelli della giornata di ieri, sabato 3 giugno. Dalle 16:45 circa di oggi, un nuovo temporale ha scaricato pioggia intensa sulla città. La pioggia è caduta dapprima su quella parte della città che guarda verso Faenza, sui quartieri Cava, Romiti e San Benedetto, i più disastrati dall’alluvione di qualche settimana fa, e dove si sono formati diversi allagamenti. Successivamente la forte pioggia si è gradatamente spostata sul resto della città. 20mm registrati nella zona dell’aeroporto. Vigili del Fuoco e Protezione Civile, da ore in stato di massima allerta, sono al lavoro per contenere i danni.

Temporale a Forlì, di nuovo allagato il parcheggio del Parco Urbano

Il nubifragio in zona aeroporto a Forlì

