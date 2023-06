Maltempo, forte temporale nel Senese: allagamenti e disagi su strade e treni | FOTO

MeteoWeb

Un forte temporale si è abbattuto nel Senese provenendo dall’area di Arezzo, dove era già stato responsabile di allagamenti e disagi. Spiccano i 63mm di pioggia caduti a Montepulciano e i 60mm di Montisi. Anche a Siena città, si registrano allagamenti e notevoli disagi alla circolazione. Nelle periferie si sono verificati allagamenti di alcuni capannoni industriali. Inoltre, sull’Autopalio, lo svincolo di Badesse lungo la Siena-Firenze, è stato chiuso per l’allagamento del sottopasso. Problemi anche lungo la Siena-Grosseto con forti rallentamenti alla circolazione nei pressi dello svincolo per Rosia sempre a causa di allagamenti.

Per i danni causati dal maltempo, è stata anche sospesa la circolazione dei treni sulla linea ferroviaria Siena-Empoli, nel tratto fra Siena e Castellina in Chianti. È in corso l’intervento dei tecnici di Rfi sulla linea, mentre per i passeggeri viene riprogrammata l’offerta ferroviaria. Secondo quanto si apprende, la Regione Toscana ha chiesto ad Autolinee Toscane (At) di accettare a bordo dei suoi pullman da Siena verso Firenze i passeggeri con biglietto Trenitalia. At, gestore unico regionale del Trasporto pubblico locale su gomma, ha accolto la richiesta.

