Maltempo, forti temporali su Roma: nubifragio su Tivoli, avvistato un funnel cloud | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Dopo il maltempo delle scorse ore, violenti temporali sono in atto su Roma, in particolare sulla metà orientale della città. Forte pioggia è segnalata, per esempio, su Roma Nord, in zona Salaria. I nuclei temporaleschi sono in moto verso sud. Segnalati alberi caduti sulla via Prenestina a Palestrina. In precedenza, un violento nubifragio si era abbattuto su Tivoli, scaricando 49mm di pioggia in un’ora. Il nubifragio è stato accompagnato anche dalla grandine. Segnalati allagamenti e auto bloccate nell’acqua.

Inoltre, un funnel cloud (o nube ad imbuto) è stato avvistato verso Valle Martella, sempre in provincia di Roma. Si tratta di un tentativo di tornado, in cui il cono in formazione non riesce a raggiungere il suolo. Altri temporali sono in atto nella zona di Viterbo.

Forte temporale con downburst a Gallicano nel Lazio

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: