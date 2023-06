Terremoto Francia: avviata procedura per lo stato di calamità

MeteoWeb

Un terremoto di magnitudo 5.3 è avvenuto ieri, venerdì 16 giugno, nella Francia occidentale, provocando il ferimento di almeno una persona, mentre numerosi edifici e infrastrutture sono stati danneggiati. Decine di case sono state dichiarate inabitabili a causa delle crepe apparse nei muri dopo il terremoto, più di mille persone sono rimaste senza elettricità a causa di guasti alle linee di alimentazione. Nella notte diverse scosse sono avvenute nella medesima area, con una scossa di magnitudo 5 avvenuta all’alba.

Il Ministro dell’Interno francese Gerald Darmanin ha annunciato l’avvio di una procedura accelerata per il riconoscimento dello stato di calamità naturale per le zone occidentali del Paese colpite dal terremoto. “Data l’intensità del terremoto che si è verificato nell’ovest della Francia, verrà avviata una procedura accelerata per il riconoscimento dello stato di calamità naturale per tenere conto del potenziale danno strutturale che potrebbe verificarsi. Esprimo sostegno alle vittime”, ha scritto Darmanin sul proprio profilo Twitter.