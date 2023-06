Terremoto Siena: i musei comunali riaprono al pubblico

MeteoWeb

Dopo i sopralluoghi e le verifiche strutturali nei musei comunali, che non hanno evidenziato alcuna criticità, e considerando che sul territorio non si sono registrate ulteriori scosse di terremoto oltre a quella verificatasi ieri alle 12:19, il Comune di Siena ha disposto questa mattina la riapertura al pubblico dei propri musei. Per precauzione ieri erano stati chiusi il Museo Civico, il Museo dell’Acqua e la Torre del Mangia. Da oggi saranno, dunque, nuovamente visitabili.