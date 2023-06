Paura in Toscana: terremoto avvertito a Siena, Firenze e Pistoia. Evacuazioni e gente in strada | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Paura questa mattina in Toscana: una scossa di terremoto è stata avvertita dalla popolazione alle 12:19:42 nelle province di Siena, Firenze e Pistoia. Secondo l’INGV si è trattato di un evento magnitudo ML 3.7, avvenuto a 4 km Nord/Est da Poggibonsi (SI), ad una profondità di 10 km. La gente nelle aree vicine all’epicentro si è riversata in strada. A seguito del sisma il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, si è messo in contatto con la sala operativa regionale per verificare la situazione. Giani ha sentito i comuni di Barberino Val d’Elsa, Poggibonsi e Colle Val d’Elsa, quelli più vicini all’epicentro della scossa. “Il terremoto è stato avvertito distintamente dai cittadini ma dalle prime verifiche non si registrano danni al momento. Proseguono i controlli nelle scuole ed edifici,” ha sottolineato Giani.

L’evento sismico si è verificato pochi minuti dopo che, alle ore 12:01, sui cellulari della Toscana è arrivato il test IT-alert.

A seguito della scossa, per precauzione e per evitare qualsiasi criticità, il Comune di Siena ha immediatamente disposto la chiusura dei musei comunali (Museo Civico, Museo dell’Acqua e Torre del Mangia) per le intere giornate di oggi e di domani, mercoledì 29 giugno. Nelle strutture comunali non si sono registrati danni a cose o persone.

Il Comune della Città del Palio ha deciso di evacuare, “per precauzione e per evitare qualsiasi criticità” la Torre del Mangia che si affaccia su piazza del Campo e il Museo civico e quello dell’Acqua.