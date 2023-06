Terremoto Toscana: riaperto il Duomo di Siena, chiusa Porta Tufi

MeteoWeb

“Le visite al Duomo di Siena e al suo pavimento hanno ripreso la loro regolare attività“. Lo rende noto sui social network la società che gestisce gli accessi alla Cattedrale che era stata chiusa in maniera preventiva dopo la scossa di terremoto con epicentro a Poggibonsi ma avvertita anche nella città del Palio. Intanto il Comune, con una nota, spiega che “a causa di un distacco di materiale laterizio” è stata disposta oggi “la chiusura in entrata e in uscita di Porta Tufi“. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco e Polizia municipale di Siena. “Al momento la circolazione è consentita solo per i pedoni. È stata subito attivata una ditta specializzata che arriverà presso la struttura nella serata di oggi per valutare la situazione e rimettere in sicurezza l’area“.

Sindaco di Poggibonsi: “nessuna criticità su scuole e asili”

“I tecnici dell’amministrazione hanno appena concluso una prima verifica sulle scuole materne e asili nido ancora aperti e che ospitano bambini, senza rilevare alcuna criticità. Abbiamo in via precauzionale chiuso per il pomeriggio l’accesso al cimitero comunale per permetterci una verifica che faremo già nelle prossime ore”. Lo scrive sui propri canali social David Bussagli, sindaco di Poggibonsi.