Terzo orso trovato morto in Trentino, esposto AIDAA: “verificare ipotesi uccisione”

Dopo il ritrovamento del terzo orso morto sui Monti Pergine, in Trentino, l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente (AIDAA) ha deciso di inviare un esposto alla Procura della Repubblica di Trento per chiedere un’inchiesta sul possibile coinvolgimento umano nella causa delle morti dei tre orsi. In particolare AIDAA chiede alla procura di Trento di: “acquisire i risultati autoptici degli esami eseguiti sulle tre carcasse degli orsi trovati morti in zone dove in passato non erano mai scomparsi orsi, e di verificare se nella zona risulta una presenza cospicua di esche velenose come dichiarato da diversi testimoni tra cui un pastore ed il titolare di un rifugio situato nella zona del Monte Peller e di verificare l’attività venatoria irregolare e dei bracconieri nei posti dove sono stati rinvenuti gli orsi maschi”.